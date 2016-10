Programul ultimei etape din tur și al primelor două etape din retur

LPF a anunțat programul etapei a 13-a, ultima din acest tur, și programul etapelor 14 și 15, primele din retur. Etapa a 13-a, ultima din acest tur, va începe pe 21 octombrie, iar derby-ul rundei va fi meciul dintre Pandurii și Dinamo, programat sâmbătă, 22 octombrie.

Etapa 13:

Vineri, 21 octombrie

18:00 Chiajna – ACS Poli Digi, Dolce, Look

20:30 FC Viitorul – CFR Cluj Digi, Dolce, Look

Sâmbătă, 22 octombrie

18:00 Gaz Metan – CSU Craiova Digi, Dolce, Look

20:30 Dinamo – Pandurii Digi, Dolce, Look

duminică, 23 octombrie

18:00 CSM Poli Iași – FC Voluntari Digi, Dolce, Look

20:30 ASA Tg. Mureș – Steaua Digi, Dolce, Look

luni, 24 octombrie

FC Botoșani – Astra Digi, Dolce, Look

Etapa 14:

vineri, 28 octombrie

20:30 Digi, Dolce, Look

sâmbătă, 29 octombrie

14:00 CSU Craiova – Pandurii Digi, Dolce, Look

20:30 Dinamo – Astra Digi, Dolce, Look

duminică, 30 octombrie

18:00 ASA Tg. Mureș – Gaz Metan Digi, Dolce, Look

20:30 CSM Poli Iași – Steaua Digi, Dolce, Look

luni, 31 octombrie

18:00 Viitorul – FC Voluntari Digi, Dolce, Look

20:30 FC Botoșani – ACS Poli Digi, Dolce, Look

Etapa 15:

vineri, 4 noiembrie

17:30 Gaz Metan – CSM Poli Iași Digi, Dolce, Look

sâmbătă, 5 noiembrie

15:30 FC Voluntari – Chiajna Digi, Dolce, Look

18:00 ASA Tg. Mureș – CSU Craiova Digi, Dolce, Look

20:30 ACS Poli – Dinamo Digi, Dolce, Look

duminică, 6 noiembrie

18:30 Astra – Pandurii Digi, Dolce, Look

20:30 Steaua – Viitorul Digi, Dolce, Look

luni 7 noiembrie

20:30 CFR Cluj – FC Botoșani Digi, Dolce, Look