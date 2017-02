PSD Gorj:,,Catalogăm toate aceste manifestări de stradă drept o demonstrație împotriva partidului”

COMUNICAT DE PRESĂ:

Ordonanța de modificare a Codurilor Penale a creat o serie de nemulțumiri în rândul românilor, români incitați chiar de președintele Klaus Iohannis, cel care trebuia să fie moderator între societate și stat.

Există o libertate de exprimare și atâta vreme cât nu sunt aduse prejudicii de vreun fel, românii au dreptul să-și spună punctul de vedere. Important ca acest punct de vedere să fie cu adevărat al celor care cunosc în profunzime subiectul, nu al unei mase de manipulare condusă de o anumită clasă politică.

În nota de fundamentare a Ministerului Justiției, necesitatea adoptării cât mai rapide a unui proiect de grațiere a unor pedepse este justificată prin situația actuală din penitenciarele din Romania, care se confruntă cu supraaglomerarea, datele oficiale relevând că în prezent în țara noastră există 8 penitenciare care au un grad de ocupare mai mare 200%, în restul închisorilor indicele mediu relevând un grad de ocupare de 157,7%.

Un alt motiv care a stat la baza Ordonanței a fost posibilitatea ca în luna mai 2017 Curtea Europeana a Drepturilor Omului să publice o hotărâre-pilot pentru supraaglomerarea sistematică din penitenciarele romanești, care sa stabilească condamnarea României pentru condițiile inumane și degradante din penitenciare.

Mai mult, Guvernul tehnocrat a aprobat un Memorandum în ședința din 27 aprilie 2016, prin care s-au propus o serie de măsuri menite a îndepărta, ori chiar de a înlătura perspectiva unei condamnări a României la CEDO prin pronunțarea unei hotărâri pilot.

Ministrul Justiției, Florin Iordache, a spus foarte clar că “Guvernul Cioloș a operat 151 de modificări în ambele Coduri, multe dintre ele fiind considerate la limita constituționalității de către Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, iar PSD nu a creat niciun fel de precedent și nici nu a făcut ceva nemaivăzut.”

În ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu, Ministrul Justiției explică faptul că art. 297 din Codul penal a fost declarat neconstituțional și era ambiguu, de aceea trebuia modificat. Prin noua formă, s-a clarificat infracțiunea de abuz în serviciu sub două aspecte:

a) ca infracțiune de corupție, sub incidență penală, atunci când prejudiciul depășește valoarea de 200.000 de lei SAU reprezintă vătămare gravă, certă și efectivă a intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice;

b) sub incidența Codului muncii, atunci când prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei.

Ca atare, catalogăm toate aceste manifestări de stradă drept o demonstrație împotriva PSD-ului, iar cei din stradă sunt oamenii care n-au votat PSD-ul, sunt cei care au pierdut alegerile pe 11 decembrie 2016.

Vedem aceste demonstrații ca o modalitate de a împiedica Partidul Social-Democrat de a-și implementa programul de guvernare.

Rugăm toți cetățenii să dea dovadă de calm, să aprofundeze conținutul acestor ordonanțe și îi asigurăm pe români că aceste acte normative nu sunt date ca să favorizeze politicienii.

Biroul de presă al PSD Gorj