Reacția fostului ministru al Energiei despre stocurile de cărbune de la CEO

Fostul ministru al Energiei, Victor Grigorescu, a comentat situația stocului de cărbune de la CEO, după ce două grupuri de la Termocentrala Turceni au fost oprite. Acesta susține că scandalul are substrat politic. „Stocurile de iarnă necesare sistemului energetic există şi ele au fost notificate inclusiv către guvernul Grindeanu la preluarea mandatului. Este o naivitate să credem că aceste stocuri dispar peste noapte sau se pot constitui la comandă. Stocuri pentru iarnă au început să fie acumulate încă din toamna. Discuţia pe marginea existenţei lor este o chestiune politică şi nicidecum profesională. Cine vrea să le verifice poate să o facă prin înfiinţarea unei comisii sau prin verificarea directă a cifrelor. Nu e nevoie de şapte zile ca să vezi dacă ai sau nu stocuri la îndemână. Nu avem sincope în alimentarea cu energie sau agent termic, adică stocurile există şi din ele producem energia în vârf de sezon rece. Dispecerul Energetic Naţional şi Comandamentul de iarnă care gestionează situaţia an de an au acces la aceste date şi dacă ar fi existat vreo problema ea s-ar fi rezolvat de multă vreme. „Greaua moştenire” e doar o chestiune de discurs politic”, a postat fostul ministru pe Facebook. (A.C.)