Reacția lui Pănescu jr., după ce a fost plasat în arest la domiciliu

Judecătoria Târgu-Jiu a respins, aseară, propunerea de arestare preventivă formulată de procurori în cazul lui Constantin Lucian Pănescu. Acesta este fiul președintelui Asociației Concesionarilor de la Rânca și proprietarul Complexului Turistic Panoramic. Bărbatul de 33 de ani este cercetat pentru ultraj, iar instanța a dispus o măsură mai blândă în cazul său. ”Ia față de inculpat măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26 februarie 2017, până la data de 27 martie 2017, inclusiv. Impune inculpatului să nu părăsească imobilul unde locuieşte, situat în municipiul Târgu-Jiu, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Târgu-Jiu, să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat, să nu comunice cu persoanele vătămate sau cu membrii de familie ai acestora”, au stabilit magistrații.

Tânărul s-a declarat nemulțumit și a contestat imediat măsura arestului la domiciliu, urmând ca verdictul să fie stabilit în această săptămână, la Tribunalul Gorj.

Una dintre ”persoanele vătămate” din dosar este ofițerul de poliție Bogdan Scafeș, fostul purtător de cuvânt al IPJ Gorj, care ar fi prezentat mai multe zgârieturi pe mâini, în urma scandalului care a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în fața clubului Caractere din Târgu-Jiu. Pănescu jr. a declarat însă că nu își aduce aminte ce s-a întâmplat. Cealaltă ”victimă” este un angajat al Serviciului de Acțiuni Speciale, care ar avea un deget luxat.

”Atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpatului reţinut. Desemnează ca autoritate pentru supravegherea inculpatului Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, au mai decis judecătorii în cazul lui Constantin Lucian Pănescu.

Tatăl său, Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor de la Rânca, a declarat că fiul său nu ar fi făcut altceva decât să se apere. ”Știu de la colegii care au fost cu el acolo că l-au culcat jos, i-au tras câteva picioare și pumni, e de sus până jos plin de vânătăi și de lovituri. Dacă era unul mai pipernicit, probabil că nu se mai trezea din pat. Ieri toată ziua, până să ajungă la Parchet, nu a putut nimeni să îl ridice din pat. L-au dus un coleg și o colegă acasă, după ce i-au dat drumul din dubă. Eu am fost la Rânca, unde avem activitatea și el a fost la Târgu-Jiu. A venit după două zile și o noapte în care a mers peste o mie de kilometri, el fiind director la firmă a fost și a dus la Baia Mare câteva zeci de scaune pentru sala de conferințe. Pe fondul oboselii, probabil că, după două beri și un shot, gata a fost. Probabil că are și el vina lui, nu comentez, dar când se duc patru polițiști și un procuror care doar acuză și nu vrea să ia niciun martor din partea adversă, înseamnă că deja procurorul e judecător, nu e procuror. Un deget fisurat la un polițist poate să fie și de la sapă, de la tăiat pomi în grădină sau de la altă altercație, nu de la aceea. Când ești într-o legitimă apărare că unii dau în tine, ce faci? Nu te ții la mâna respectivului să nu mai dea? Sper să fie eliberat, pentru că este un absolvent de facultate și două mastere. Este și în penultimul an la Drept, la a doua facultate, nu este o pleavă a societății. Este directorul firmei”, a declarat pentru Gorjeanul, Constantin Pănescu. (L.F.)