Reacții după egalul cu Voluntari

„Poate puteam mai mult în alte condiții. Am jucat luni seara cu CFR, Voluntari a jucat sâmbătă, deci două zile în plus de odihnă. S-a văzut lipsa de prospețime, în două zile nu ne-am recuperat fizic, nu am fost nici lucizi. E greu să o ducem din trei în trei zile, mă așteptam să nu fim proaspeți. Am încercat să trag de ei, am apelat la orgoliul lor. Am avut un adversar puternic, cu jucători care pot face diferența. Pe final ne puteau bate, dar și noi am avut o ocazie la Țucudean. Trebuie să fim mulțumiți, îi felicit pe băieți pentru evoluție”, a declarat tehnicianul gorjenilor, Petre Grigoraș.

„Din păcate, nu am mai făcut un meci ca la Cluj. Am marcat repede, iar apoi ne-am relaxat, am crezut că meciul este terminat. Noi sperăm la locul de play-off, din iarnă vedem ce mai facem. Ne-au cam dominat, golul lor a fost unul norocos din partea unui fundaș. Sper să nu mai primesc astfel de goluri. Mergem la Steaua să obținem măcar un punct”, a concluzionat portarul Răzvan Stanca.

„Pandurii are jucători buni, dar i-am dominat, am avut ocazii mari. Meritam să câștigăm, am fost peste ei. Am luat gol din eroarea portarului nostru, dar îmi felicit băieții pentru cum au jucat mai departe. Puteam să câștigăm, am jucat bine și nu am câștigat. Am fost peste Pandurii din punct de vedere fizic, am avut ocaziile mai mari”, a subliniat Florin Marin, antrenor FC Voluntari.