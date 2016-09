Stefan Dimieru, un barbat de 56 de ani, din Rovinari, a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatiile de furt si conducerea unui autovehicul fara permis. Acesta are carnetul de sofer anulat, fiind depistat in timp ce transporta cu o autoutilitara peste 40 de tone de carbune sustras de la o cariera a Complexului Energetic Oltenia. Politistii au efectuat ieri si o perchezitie la domiciliul acestuia. Detalii in editia de maine!