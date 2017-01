Romanescu a trecut primul hop spre candidatură

Candidatura liberalului Marcel Romanescu la Primăria Municipiului a fost aprobată azi de Biroul Permanent Municipal al PNL Târgu Jiu. Romanescu are însă, nevoie şi de validare din partea colegilor din Biroul Permanent Judeţean al partidului, candidatura acestuia fiind supusă dezbaterilor în interiorul acestui for chiar in aceasta seara. Liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, susţine că fără acceptul BPJ al PNL Gorj, Marcel Romanescu nu va putea candida pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu, alegerile parţiale pentru acest post urmând a se organiza în această primăvară.