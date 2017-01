Doru Visan, fost director al Termocentralei Paroseni, a fost numit in functia de secretar de stat in Ministerul Energiei condus de Toma Petcu, in locul lui Aristotel Marius Jude, care a fost eliberat din functie, potrivit unor decizii ale premierului Sorin Grindeanu, publicate miercuri in Monitorul Oficial. PSD Gorj îl susține în funcția de secretar de stat, ministerul urmând să mai facă o numire similară, pe Andrei Maioreanu.