Sandokan, Greuceanu și Mariusică, după gratii

Sandokan și doi amici își vor petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, după ce au fost acuzați de tentativă de omor. Cei trei au încercat să ucidă un bărbat, folosindu-se de arme albe și un pistol.

”Î n urma verific ă rilor efectuate, s-a stabilit c ă inculpa ț ii Bonculescu Marinic ă , Ni ș ciuc Marius şi C ă ld ă raru R ă zvan nu sunt autoriza ț i pentru a de ţ ine, purta, folosi arme şi muni ţ ii letale sau neletale şi nu au depus documente î n vederea autoriz ă rii. Inculpa ț ii, de ş i au fost cita ţ i î n repetate r â nduri î n vederea audierii, s-au sustras cercet ă rilor, p ă r ă sind municipiul ş i ascunz â ndu-se pe la diferite rude sau cuno ş tin ţ e, p â n ă î n seara de 22.10.2016, c â nd inculpa ț ii Bonculescu Marinic ă ş i Ni ş ciuc Marius s-au prezentat din proprie ini ţ iativ ă la sediul Poli ţ iei Municipiului Tg-