Scad impozitele la Targu-Jiu

„Pentru anul viitor, avem o reducere cu 10% la impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice, de la cota de 0,09%, la cota de 0,08%. Este minimul prevăzut de Codul Fiscal. La persoanele juridice avem la clădiri o scădere mare la impozit pentru 2017, de la 1,5%, cât este în 2016, la 1%. Este o scădere de 40%. Nu se putea pentru anul 2016. Nu am putut face modificări anul trecut. Prevederile care au dus la creşterea impozitelor pe clădiri, în special la persoanele juridice, pentru că aici a fost creşterea mai mare, au apărut în decembrie 2015. Era ilegală în timpul anului o modificare de impozite. Am făcut o analiză acum şi am avut în vedere o scădere de 40%. Este vorba de starea agenţilor economici şi alte lucruri. Bugetul local se va reduce cu trei milioane de lei. Dar, anul următor, vor fi reevaluate alte imobile şi se estimează creşteri pentru a acoperi minusul de trei milioane de lei“, a declarat Mariana Budulan, directoarea Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu.

O hotarere in acest sens a fost aprobata ieri in sedinta ordinara de Consiliu Local.