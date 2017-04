Schimb de replici şi acuze între Ponta, Năstase și Dragnea

Foştii lideri PSD Adrian Năstase şi Victor Ponta şi actualul preşedinte PSD Liviu Dragnea au fost, astăzi, protagoniştii unui schimb de replici şi acuze pe tema Justiţiei. Deputatul de Gorj, Victor Ponta, a făcut front comun cu Năstase împotriva lui Dragnea.

„(…) după externalizarea Justiţiei din Guvern (acceptarea unui ministru tehnocrat care să „repare” singur legislaţia în domeniul Justiţiei şi să-şi aleagă singur secretarii de stat), se conturează din nou un <domeniu rezervat> în materia Justiţiei pentru preşedinte, cu alte cuvinte un nou pact de coabitare”, a scris Năstase pe blog.

Replica lui Dragnea nu s-a lăsat aşteptată, aceasta survenind prin intermediul unei reacţii date jurnaliştilor. „Greşeşte profund. Eu îl respect foarte mult pe domnul Adrian Năstase şi nu mă aşteptam să îl copieze pe Victor Ponta. Ar putea să mă întrebe direct”, a reacţionat Dragnea, citat de Mediafax.

El a negat existenţa oricărei coabitări actuale şi viitoare cu Iohannis. „Nu există niciun fel de coabitare nici din partea mea, nici din partea preşedintelui Tăriceanu, cu preşedintele Iohannis. Nu este şi nu va fi niciodată. (…) Domnul Victor Ponta, în multele lui ziceri, a vorbit despre această coabitare care nu există şi nu mă aşteptam ca domnul Adrian Năstase să se inspire despre ceva care nu există.”, a adăugat Dragnea.

Fostul lider al PSD l-a acuzat, pe contul său de Facebook, pe actualul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, de comiterea unei „aroganţe”.

„Afirmaţia lui Liviu Dragnea este o aroganţă şi o jignire inutilă, nu pentru Adrian Năstase ci pentru noi toţi cei care am crescut şi am muncit doar în PSD!…Adrian Năstase nu m-a copiat niciodată pe mine. Eu însă am încercat să îl copiez în a fi un foarte bun prim-ministru (…) Liviu Dragnea ( din păcate) nu a încercat nimic din aceste lucruri – el doar îl copiază pe modelul său politic Traian Băsescu în a transformă PSD în PD -ul anilor 2000 – şi guvernarea României în conducerea Consiliului Judeţean Teleorman”, a scris și fostul premier pe Facebook. (A.C.)