Scuterist beat și fără permis, prins în trafic

Polițiștii din cadrul Secţiei 6 Poliţiei Rurale Târgu-Cărbuneşti au fost sesizaţi prin apelul 112, despre faptul că la trecerea cu calea ferată de pe D.J. 661 Vidin, de pe raza comunei Jupâneşti, judeţul Gorj o persoană sub influenţa alcoolului conduce un motoscuter. La faţa locului s-a deplasat patrula de siguranţă publică, din cadrul Secţiei 6 Poliţiei Rurală Târgu-Cărbuneşti care a depistat un bărbat, de 24 de ani, din localitate, în timp ce conducea, pe D.J. 661 un motoscuter fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etiloltest a rezultat o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de o persoană aflată sub influența alcoolului.