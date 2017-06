Senatorul Iriza continuă lupta pentru eliminarea conducerii dualiste a CEO!

Senatorul ALDE, Scarlat Iriza, vrea să elimine modul de conducere dualistă a Complexului Energetic Oltenia pe care îl vede, în continuare, drept neeconomicos, neprofitabil și mult prea birocratic pentru această companie de stat. Recent, parlamentarul de Gorj i-a adresat o întrebare Ministrului Energiei, Toma Petcu, prin intermediul căreia i-a cerut un punct de vedere reprezentantului Guvernului în problema înlocuirii conducerii dualiste cu una unică, la compania din județul nostru. În cuprinsul documentului, Iriza și-a prezentat destul de precis argumentele care impun introducerea Companiei Energetice Oltenia(CEO) în lista de la alin.(3) al art. 1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice L94/2017.

Mai exact, Iriza este de părere că actuala conducere dualistă, care funcționează la CE Oltenia, ,,este un sistem care nu se pretează la societăţile cu capital majoritar de stat şi mai ales la CEO, unde Fondul Proprietatea a impus un act constitutiv dezastruos pentru societate. Spre exemplu, CEO nu poate vinde pe mai mult de un an, aşa cum poate Hidro, SNN, OMV şi toţi ceilalţi participanţi la pieţele de energie”. Argumentele lui Iriza sunt și că: AGA este formată din membrii care nu deţin acţiuni. Nici reprezentanţii ME şi nici cei ai FP nu au bani proprii investiţi, deci nu sunt legaţi de societate; CS selectat de AGA nu este format din specialişti, iar firma de recrutare este de formă; Directoratul ales de CS nu mai are începând din ianuarie 2017 responsabilităţi directe, privind conducerea executivă, fiind practic un al doilea CS; Unii membri ai Directoratului nu au competenţe şi expertiză în domeniul energetic; Managerul are un singur vot, pentru a se menţine în funcţie şi poate face compromisuri care pot defavoriza societatea; Practic s-au creat Direcţii care se suprapun peste ce ar trebui să decidă reprezentanţii Directoratului; Şi în UE, unde funcţionează sistemul, aceştia răspund de o activitate – direcţie, iar membri CS sunt specialişti.

La polul opus, sistemul unitar presupune, potrivit lui Iriza: un manager – Director General, ales de AGA, cu drepturi depline de a-şi forma echipa, dar şi cu obligaţii stabilite pentru un mandat de patru ani; Statutul să ţină cont de sistemul original de organizare a Sistemului Electroenergetic în România, organizare care este unică pe plan mondial- trebuie schimbat actul constitutiv; Sediul CEO la Târgu Jiu, dar cu un număr mic de personal, Direcţiile având rol de coordonare a activităţii sucursalelor; Păstrarea actualelor sucursale, cu excepţia Brăilei, care trebuie dată la Romgaz; Pot fi 4-5 direcţii, cu personal restrâns; Directorii de Direcţii să formeze un Directorat, cu caracter consultativ, dar decizia DG să fie decisivă; Delegarea responsabilităţilor la Sucursalele termo şi miniere, Direcţiile având rol de îndrumare şi control. ,,În fapt, ar trebui să se reorganizeze aşa cum ai organiza propria societate. Prin urmare, AGA, adică ME şi FP, pot schimba DG dacă nu-şi îndeplineşte obiectivele. Argumentele introducerii Companiei Energetice Oltenia(CEO) în lista de la alin.(3) al art. 1 al Ordonanţei de urgenţă sunt solide şi pot face diferenţa pentru viitorul acestui colos”, își mai argumentează Iriza demersul său.

De altfel, marți, în plenul Senatului, Iriza își va susține aceste amendamente subliniind astfel, încă o dată, oportunitatea sistemului de conducere unitară în cazul Complexului Energetic Oltenia.