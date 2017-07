Sexy absolventa  care a încins internetul, nemulțumită de nota de la Bac

Alisa Gabriela, absolventa Colegiului „Gheorghe Tătărescu”, din Rovinari, care face furori pe internet cu fotografiile sale, a formulat contestație, după afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2017. Aceasta a promovat examenul cu media 6.58 . La disciplina la alegere, tânăra de 18 ani a reușit să obțină cea mai mare notă, 8.1. ”De Bac n-am fost mulțumită și am făcut contestație, la română și matematică. Am niste probleme în familie și am renuntat la medicină, cred că o să dau la Poliție”, a declarat Alisa, în urmă cu puțin timp.