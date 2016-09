Sofer retinut dupa accident: Avea 3,5 grame alcool in sange

Ion Istodor, un barbat de 33 de ani, din comuna Pestisani, a fost retinut aseara pentru 24 de ore, sub acuzatiile de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducere sub influenta alcoolului. Suspiciunea este ca, in noaptea de duminica spre luni, a pierdut controlul volanului unui autocamion, intr-o curba, dupa care a fugit, lasand in masina pasagerul din dreapta sa. Victima in varsta de 33 de ani a sunat la 112 si a cerut ajutor. Soferul a fost prins la domiciliu. In urma recoltarii probelor biologice a rezultat o concentratie de 3,5 grame de alcool in sange.