Soția unui cunoscut gorjean, premiu important la MTV EMA 2016: Vezi mesajul artistei

Cântăreața Andra, soția gorjeanului Cătălin Măruță, a primit trofeul pentru cel mai bun interpret român la premiile MTV Europe Music 2016. Ceremonia a avut loc, duminică, în Olanda, iar artistul canadian Justin Bieber a fost marele câștigător al competiției, acesta primind trei distincții, informează AFP.

”Iubesc muzica de când mă știu și, când eram mică, să fiu artist era sinonim cu a fi pe MTV. Singurul post muzical pe care îl știam atunci. Astăzi, când am aflat că am primit premiul MTV BEST ROMANIAN ACT (Cel mai bun artist român), am simțit din nou că trăiesc un vis. Vă mulțumesc pentru voturi, aprecierea voastră mă ridică în al nouălea cer. Vă sunt recunoscătoare pentru fiecare zâmbet, click, vot și de fiecare dată când aud aplauze. Vă iubesc!”, a transmis Andra.

Vedeta PRO TV şi Andra s-au căsătorit religios, în august 2008, la Biserica „Sfinţii Constantin şi Elena” din Târgu-Jiu, oraşul natal al mirelui, în prezenţa a aproximativ patru sute de persoane. Cei doi au împreună doi copii David (5 ani) şi pe micuţa Eva Maria (1 an).