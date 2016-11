”Spiderman” de România a revenit în Gorj: VIDEO de senzație pe Defileul Jiului

După ce în luna iulie s-a urcat pe un turn înalt de peste 250 de metri, din Târgu-Jiu și a stat agăţat într-o mână, fără nicio măsură de securitate, Marius, tânărul din Cluj, care străbate țara în lung și în lat cu tirul, s-a întors în Gorj. De această dată s-a oprit însă la un pod din apropierea Mănăstirii Lainici și a făcut o serie de acrobații la înălțime.

”Trecând de multe ori pe Defileul Jiului am pus ochii pe podul din imagini. Dar ținta mea era turnul CET din Târgu-Jiu. Acum că nu mai pot urca pe turn, mi-am făcut timp să urc pe pod să stau atârnat într-o mână, deasupra şoselei. Evident că vreau să fac asta la înălțimi mult mai mari. Doar că încă nu am găsit asemenea locuri. E senzație să vezi cum trec maşini pe sub tine, când tu atârni într-o mână”, a declarat pentru Gorjeanul, Marius Botoș, tânărul din Cluj.

La sfârșitul lunii iulie, Marius și prietenul său Flaviu Cernescu au fluturat drapelul României, pe turnul CET, din Târgu-Jiu. Imaginile surprinse de cameră sunt de-a dreptul incredibile.

La un moment dat se observă cum un lemn cade în gol, însă clujeanul nu și-a pierdut concentrarea.