Stoican: Atâta timp cât faci un grup din aceşti jucători tineri, poţi să te baţi de la egal la egal cu orice adversar

Antrenorul principal al echipei Pandurii Târgu Jiu, Flavius Stoican, apreciază faptul că rezultatele din meciurile amicale dau încredere tinerilor săi jucători. „Este un rezultat care ne dă încredere şi nu numai meciul de astăzi(marți), ci şi celelalte jocuri, am practicat un joc bun în toate meciurile, dar, cu siguranţă, vom mai avea mult de muncă, pentru că în meciurile oficiale va fi cu mult mai mare presiunea, cu mult mai mare miza. Dar eu mă bucur şi pentru rezultatele din aceste jocuri amicale, pentru că aceste rezultate le dau încredere, le dau entuziasm acestor jucători tineri care au poate mai puţină experienţă de Liga I” a declarat Flavius Stoican.

Referitor la adversarii din cele cinci amicale disputate deja în cele nouă zile de cantonament, antrenorul Flavius Stoican a mai precizat că echipele de primă ligă din Polonia şi Rusia s-au dovedit a fi echipe foarte puternice iar rezultatele obţinute contribuie mult la moralul jucătorilor. „Am întâlnit azi(marți) echipa de pe primul loc din Polonia şi am câştigat, ieri(luni), am pierdut, dar foarte greu, scor 0-1, cu echipa de pe locul doi din Polonia, am mai jucat cu două echipe de prima ligă din Rusia, Samara şi Anzhi, toate sunt echipe puternice şi am obţinut rezultate de egalitate cu ele, dar puteam să şi câştigăm, dar la fel de bine puteam să şi pierdem. Dar rezultatele sau jocul au fost pe muchie de cuţit. Şi atunci aceste rezultate din aceste jocuri le dau încredere acestor băieţi şi e bine pentru că ei trebuie să simtă asta pe pielea lor, şi nu doar din vorbele mele că, atâta timp cât faci un grup din aceşti jucători tineri, poţi să te baţi de la egal la egal cu orice adversar”, a adăugat antrenorul gorjenilor. (A.C.)