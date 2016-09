Tânărul care a anunțat că un gorjean s-a sinucis în Germania face declarații în exclusivitate: ”Patronul era lângă el când s-a aruncat”

Bărbatul care a contactat telefonic Poliția Târgu-Cărbunești și a anunțat că prietenul său, Mădălin Limbergher, s-a sinucis sâmbătă, în timp ce se afla la muncă, în Germania, a acceptat să vorbească despre această tragedie, în exclusivitate pentru Gorjeanul, sub protecția anonimatului. Tot el a luat legătura cu familia și face acum toate demersurile să aducă în țară trupul neînsuflețit al tânărului de 26 de ani. ”Am fost colegi în Austria. Prin mine a venit în Austria, apoi el a plecat în Berlin, iar patronii companiei din Berlin îmi sunt prieteni. Eu am fost primul care a fost anunțat de tot ce s-a întâmplat, pe umerii mei a căzut și sarcina de a da vestea familiei, din păcate. Eu am contactat Poliția din Târgu-Cărbunești. A fost un moment de rătăcire a lui, bănuiesc. Era la etajul I, la mall și patronul s-a dus lângă el. Mădălin plângea. L-a întrebat timp de două minute,trei, ce se întâmplă cu el, de ce plânge, dacă are nevoie de ajutor, dacă vrea să meargă acasă, nu a răspuns nimic, iar la final a spus ceva de genul că viața nu mai are niciun rost pentru el, s-a întors cu spatele și s-a aruncat, chiar lângă patron. Din câte am înțeles ar fi murit bunica lui, nu știu dacă e adevărat sau nu, a fost în țară, luni s-a întors în Germania, acum o săptămână, a fost destul de afectat de incident și apoi asta a fost tot. Lucra în mall-ul din Berlin, lângă Alexander Plaza, cea mai mare piață din Berlin. Mall-ul este destul de înalt, are două etaje, dacă se arunca normal avea șanse să scape, dar din punctul meu de vedere cred că a fost premeditat. Sunt și mesajele postate pe Facebook cu o jumătate de oră înainte. Lucra de aproximativ o lună în Germania, cu forme legale. Vindea produse cosmetice. Am vorbit cu doamna consul din Berlin, am luat legătura cu Ambasada, mi-a dat cam toate informațiile legate de repatriere. Ambasada a confirmat cazul. Ar costa aproximativ 2.000 de euro, dar se poate ca Ambasada să ne ofere acest lucru. L-am rugat pe tatăl lui să deschidă două conturi. O să facem o conferință în această seară, cu părinții și patronul, pentru că ei nu înțeleg nici germană, nici engleză și voi traduce tot”, a declarat tânărul care a sesizat Poliția.

Surse susțin că în camera în care Mădălin locuia, în Germania, ar fi fost găsite pastile pentru depresie.