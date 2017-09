Tecău şi Rojer, în finala masculină de dublu la US Open

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala probei masculine de dublu în turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce au învins, joi, în penultimul act, principalii favoriți, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la arenele Flushing Meadows din New York. Finala de la US Open este o premieră atât pentru Tecău, cât și pentru Rojer, până acum cei doi având cel mai bun rezultat la New York sferturile de finală: Tecău (2011, 2015), Rojer (2013, 2015). Cei doi au un singur titlu de Mare Șlem în palmares, în 2015, la Wimbledon.