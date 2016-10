Tiberiu Tătaru: „Rămân manager la Spitalul Judeţean”

Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, susţine că, în ciuda informaţiilor apărute în spaţiul public, el rămâne pe funcţie. „Nu ştiu de ce se bucură toată lumea că pierd funcţia de manager. Dacă sunt persoane care se bucură de faptul că mi-am pierdut funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, consider că acestea sunt într-o mare eroare, pentru că pierderea ar fi în primul rând pentru pacienți și salariați. În ultimi ani, investițiile și modernizările de la spital precum și obținerea acreditarii sunt lucruri palpabile, pe care niciunul dintre managerii din trecut nu le-au putut face. Vreau să subliniez faptul că mai mult de trei sferturi din medicii șefi angajați în spitalele din România ar trebui declarați incompatibili pe motivul pentru care ma judec eu acum cu ANI. Eu nu am pierdut procesul cu ANI. Acum s-a judecat excepţia de neconstituţionalitate solicitată de mine. Procesul privind incompatibilitatea urmează să se judece la termenele următoare. Prin urmare, eu rămân manager la Spitalul Judeţean”, a declarat Tiberiu Tătaru.

Tiberiu Tătaru a fost declarat incompatibil deoarece în timp ce era directorul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu a prestat servicii de kinetoterapeut în cadrul unei societăţi private. „Pentru mine, ca persoană, să îmi exercit meseria de kinetoterapeut, o meserie onorabilă, pe care am practicat-o din pasiune, este un mare beneficiu, pentru că mă scapă de tot stresul pe care-l presupune funcţia de manager”, subliniază Tătaru.