Un angajat al firmei de cablu din Motru, în grevă!

Marius Scoicaru, în vârstă de 39 de ani, din orașul Motru a intrat în această dimineața în grevă, acesta refuzând să presteze, în orele de program, la firma de cablu TV din municipiu, SC ENIASAN SRL, unde lucrează, cu o mică pauză, din 1995. Salariatul susține că a apelat la această formă de protest deoarece este nemulțumit de salariul primit și de faptul este obligat să muncească un week-end pe lună fără să fie remunerat. Deși susține că i s-a propus o mărire de salariu, cu două clase, pentru a renunța la protestul său, acesta a refuzat fiind pregătit și miercuri să protesteze în aceeași manieră.

,,Am curajul să îmi spun nemulțumirile chiar dacă am fost acuzat că am fraternizat cu cei de la RCS-RDS care ar urmă să vină în oraș. Subliniez însă că nu am nicio legătură cu acest operator și că am rămas fidel firmei la care am lucrat 21 de ani cu o pauză de trei luni de zile. Am decis să protestez deoarece am salariu net de 1170 de lei, plus tichete de masă, un venit extrem de mic pentru munca pe care am prestat-o la această firmă în peste două decenii de activitate”, a declarat Marius Scoicaru.

La ENIASAN SRL lucrează, în prezent, 36 de persoane, firma fiind singura din oraș care furnizează cablu tv și internet pentru locuitorii municipiului Motru. În ciuda faptului că deține monopolul la acest capitol, firma dă dovadă că nu își permite să plătească corespunzător un operator CATV, acesta fiind de fapt încadrarea lui Scoicaru.

Venirea operatorul RCS-RDS în Motru a fost propusă de primarul Gigel Jianu, dar scoasă tot de inițiator de pe ordinea de zi, în ședința de săptămâna trecută de CL.