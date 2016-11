Un nou caz de trichineloza in Gorj

Astazi conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a raportat cel de-al 16-lea caz pe anul 2016 de trichineloza la un porc mistret. Animalul a fost impuscat pe raza Ocolului Silvic Runcu. Astfel, avand in vedere numarul mare de cazuri de trichineloza la porcii mistreti, medicii veterinari recomanda si proprietarilor care vor sacrifica porcine in gospodariile proprii, sa se adreseze circumscriptiilor sanitar-veterinare orasenesti ori comunale, in vederea efectuarii examenului trichineloscopic. Nicolae Calescu, seful DSVSA Gorj, a precizat ca in perioada urmatoare circa 50.000 de porci vor fi sacrificati la nivelul judetului nostru.