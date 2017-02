Un pandur, convocat la Naţionala U 18 ani a României

Jucătorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Yasin Hamed, transferat la echipă la începutul acestui an, a fost convocat la echipa naţională de juniori Under 18 ani a României. Aceasta este prima convocare a unui jucător al echipei Pandurii în acest an la unul din loturile naţionale, tinerii juniori de la centrul de Copii şi Juniori al clubului Pandurii fiind convocaţi frecvent în anii trecuţi la acţiuni de selecţie sau meciuri oficiale sau amicale ale loturilor naţionale.

Pe adresa clubului Pandurii a fost transmisă din partea departamentului de juniori al FRF convocarea tânărului jucător de 17 ani al echipei Pandurii, Yasin Hamed, la un turneu de meciuri internaţionale care va avea loc săptămâna viitoare în Italia.

Reunirea lotului naţionalei Under 18 ani a României este programată pe data de 25 Februarie 2017, ora 13.00, la Centrul de Fotbal de la Buftea. „Sincer să fiu nu mă așteptam. Am primit vestea spontan şi sunt foarte fericit. Aş vrea să mai adaug că pentru mine este un plus în carieră această convocare la echipa naţională, dar este foarte important şi cum mă prezint la echipa de club“, a declarat tânărul Hamed.

Turneul va avea loc în perioada 25 februarie – 03 martie 2017, după următorul program:

• 27 Februarie 2017 : ROMANIA – TARA GALILOR (WCFA)

• 28 Februarie 2017 : GRECIA (EPS PELLAS) – ROMANIA

• 02 Martie 2017 : C.R. LAZIO – ROMANIA

• 03 Martie 2017 : FINALA (În cazul calificării)

