Veste șoc dată de medicul care l-a tratat pe Guță jr.

Ion Dascălu, medicul specialist în ortopedie, care l-a tratat pe Guță jr., după ce tânărul a fost implicat în accidentul de la Drăguțești, a răsturnat situația prezentată de polițiști. Acesta susține că fiul celebrului manelist Nicolae Guță i-ar fi mărturisit că el s-a aflat la volanului mașinii care s-a oprit într-un cap de pod. ”Mie mi-a spus că el a fost la volan. Erau cam confuzi. Cu celălalt nu am stat de vorbă, pentru că era destul de grav, cu fractură de coloană cervicală, dar eu de la el așa am înțeles. Că el ar fi fost șofer. Eu nu am facut o anchetă. Am întrebat ca fapt divers, cine a fost la volan, el sau tânărul celălalt? Și a zis că el. A fost transportat cu elicopterul SMURD la clinica Monza, din București. Eu am decis că trebuie transferat, dar locul ei și l-au ales. Trebuia să vorbească, să avem aprobarea de acolo. Au vorbit la Timișoara și nu l-au primit, că sunt supraaglomerați și au găsit loc la București. A avut nevoie de avizul de transfer. Dacă starea generală este destul de gravă, nu contează unde este transferat. Are fractură de femur bilaterală, destul de severă, are mai multe, are și fracturi costale. Adică e destul de grav. A venit șocat. Azi-noapte nu se putea trimite. Trei-patru luni de acum încolo o să aibă probleme, adică abia atunci va putea să meargă, dar având în vedere faptul că este tânăr este ok. Mai are și alte probleme de sănătate, mai vechi. Nu se știe cum evoluează. Ambele picioare sunt fracturate, are fractură de femur bilaterală, chiar în câte două locuri. Era dificil de dus cu mașina, pot să apară complicații”, a declarat, pentru Gorjeanul, medicul Ion Dascălu.