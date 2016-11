Vestea pe care a primit-o ”Vrăjitoarea Sofia”, după o noapte de arest

Luiza Lăcătușu, tânăra din comuna Jupânești, care a ajuns marți în arestul Poliției Gorj, sub acuzația de înșelăciune, a fost eliberată după 24 de ore. Femeia a fost pusă sub control judiciar de procurori, pe o perioadă de 60 de zile, timp în care este obligată să respecte o serie de măsuri. Aceasta este acuzată că s-a recomandat drept ”Vrăjitoarea Sofia” și a reușit să păcălească o femeie de 47 de ani, din Turceni. ”Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că victima a contactat telefonic o persoană de sex feminin autointitulată Vrăjitoarea Sofia, care oferea servicii de vrăjitorie şi descântece şi pe care a chemat-o la locuinţa ei. Pe fondul naivităţii, persoana vătămată i-a înmânat mai multe bijuterii din aur pentru a i le descânta și care nu i-au mai fost înapoiate, creând-ui un prejudiciu de 8000 lei. Polițiștii au continuat cercetările, fiind identificată o tânără de 26 de ani, din comuna Jupâneşti, față de care s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 ore şi introducerea acesteia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu cu propuneri legale. În cauză s-a întocmit dosarul penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.