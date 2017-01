Oferta de astazi de locuri de munca vacante la nivelul judetului nostru si postata in mod actualizat pe site-ul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj cuprinde un numar de 138 de joburi libere in diverse domenii, majoritatea in mediul privat. Zilnic, oferta de locuri de munca vacante, poate fi consultata pe site-ul institutiei judetene.

(I.M.)