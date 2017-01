Astazi,consilierii municipali au aprobat alocarea sumei de 78.060 lei pentru organizarea traditionalului eveniment Nunta de Aur. Pana in acest moment circa 30 de cupluri care au implinit sau implinesc in cursul acestui an 50 de ani de casatorie neintrerupta s-au inscris pentru evenimentul organizat de Primaria si Consiliul Local Targu-Jiu.

(I.M.)