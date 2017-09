,,Astăzi este prima zi din noul an școlar, o zi importantă pentru copii, părinți și profesori.

Vă urez tuturor un an școlar plin de împliniri, cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm cu toții.

Tuturor elevilor le doresc, în noul an, mult succes, sănătate și spor la învățătură”, le-a transmis Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, celor care au început astăzi un nou an școlar.

Cosmin Popescu a participat azi la deschiderea anului de învățământ la Motru.