Vezi cu cine joacă Pandurii următoarele 4 etape

LPF a făcut public programul etapelor 16, 17, 18 şi 19 din Liga 1.

ETAPA a 16-a

Vineri, 18 noiembrie

Ora 18.00 FC Botoșani – FC Voluntari. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 Pandurii – Poli Timișoara. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Sâmbătă, 19 noiembrie

Ora 16.30 CSM Poli Iași – ASA Tg Mureș. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 19.00 Concordia – FC Steaua. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Duminică, 20 noiembrie

Ora 17.30 CS U Craiova – Astra. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Luni, 21 noiembrie

Ora 18.00 FC Viitorul – Gaz Metan. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Dinamo – CFR. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

ETAPA a 17-a

Vineri, 25 noiembrie

Ora 18.00 ASA – FC Viitorul. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 CSM Poli Iași – CS U Craiova. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Sâmbătă, 26 noiembrie

Ora 18.00 Gaz Metan – Concordia. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Voluntari – FC Dinamo. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Duminică, 27 noiembrie

Ora 18.00 Poli Timișoara – Astra. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Steaua – FC Botoșani. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Luni, 28 noiembrie

Ora 20.30 CFR – Pandurii. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

ETAPA a 18-a

Marți, 29 noiembrie

Ora 18.00 Concordia – ASA. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Viitorul – CSM Poli Iași. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Miercuri, 30 noiembrie

Ora 14.00 CS U Craiova – Poli Timișoara.

Ora 18.00 FC Botoșani – Gaz Metan. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Dinamo – FC Steaua. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Joi, 1 decembrie

Ora 18.00 Pandurii – FC Voluntari. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 Astra – CFR. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

ETAPA a 19-a

Vineri, 2 decembrie

Ora 20.30 CSM Poli Iași – Concordia. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Sâmbătă, 3 decembrie

Ora 20.30 FC Viitorul – CS U Craiova. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Duminică, 4 decembrie

Ora 14.00 FC Voluntari – Astra. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 18.00 ASA – FC Botoșani. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 FC Steaua – Pandurii. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Luni, 5 decembrie

Ora 18.00 CFR – Poli Timișoara. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.

Ora 20.30 Gaz Metan – FC Dinamo. În direct la LOOK TV/PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT.