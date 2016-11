Vezi unde vor fi tipărite buletinele de vot din Gorj

O firmă din Galaţi a câştigat licitaţia organizată de Prefectura Gorj pentru tipărirea buletinelor de vot, necesare pentru alegerile din 11 decembrie. Tipărirea celor 660.000 de buletine de vot costă în jur de 62.000 de lei.

„La această dată am comandat ştampilele de control la secţiile de votare, am aprovizionat celelalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral, respectiv tuşuri, tuşiere şi alte materiale. Cele 667.000 de buletine, jumătate pentru Camera Deputaţilor şi jumătate pentru Senat, vor fi tipărite de un prestator din Galaţi, urmând ca, spre sfârşitul acestei săptămâni, să înceapă tipărirea. Am fost deja acolo şi am vizualizat echipamentele, o să meargă o echipă de la noi care să supravegheze procesul de tipărire, numărare, capsare. Recepţia finală se va face aici. Costul total al buletinelor de vot va fi în jur de 62.000 de lei. Au fost primite sumele necesare pentru cheltuielile materiale, respectiv tipărirea buletinelor de vot, cât şi pentru achiziţia celorlalte materiale, dar şi sumele pentru cheltuielile de personal, aşteptăm să vină fila de buget şi pentru cheltuielile necesare cu organizarea secţiilor de votare”, a precizat Sorin Arjoca, subprefectul județului Gorj. La nivel judeţean, aproximativ 304.000 de persoane au drept de vot, în Gorj fiind amenajate 332 de secţii de votare.