VIDEO/ Cârciumaru, despre avertismentul lui Călinoiu!

,,Domnul Dragnea, în calitate de președinte, a avut alt punct de vedere față de mine și față de organizația de la Gorj. A spus că își asumă toată responsabilitatea pentru modificări. Înainte de a pleca la București să discutăm listele, pentru că noi ne-am mai întâlnit o dată cu Liviu Dragnea, atunci am avut un dialog mai aprins, în care am spus clar că, dacă nu respectați, pentru mine este foarte ușor să fac și pasul lateral. Când am plecat acum la discuția cu Comitetul Executiv, domnul Călinoiu m-a atenționat <<să nu faci cumva prostia de a-ți da demisia>>”, a declarat Florin Cârciumaru, în urmă cu scurt timp, după ședința de la sediul PSD Gorj.