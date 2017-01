VIDEO REVOLTĂTOR: Scandal cu Poliția, la Târgu-Cărbunești

Scandalul a avut loc vineri, în urma unui control efectuat în trafic, la Târgu-Cărbuneşti. Administratorul firmei Plutanul Trans SRL susţine că a fost agresat de un agent de la Rutieră, în timp ce poliţistul a declarat că ar fi fost lovit de acesta. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, care efectuează cercetări pentru ultraj, la sesizarea angajatului Poliţiei Târgu-Cărbuneşti. Şi şoferul a depus o plângere pentru hărţuire.

Altercaţia ar fi început după ce agentul Liviu Cîrstea, cunoscut în oraşul Târgu-Cărbuneşti şi pentru pasiunea sa pentru jocurile de noroc, a oprit în trafic microbuzul condus de fiica lui Ilie Plută. Tânăra i-ar fi spus tatălui care se afla cu un alt microbuz în spatele său că ar fi fost jignită de agent, iar acesta i-ar fi cerut explicaţii. Mai mult, administratorul firmei susţine că este hărţuit de poliţiştii din Târgu-Cărbuneşti, fiind oprit permanent în trafic, spune el, în favoarea unei societăţi concurente de transport de persoane. „Fata era la serviciu, conducea microbuzul în faţa mea. Au oprit-o şi eu m-am dus să îi întreb ce tot au cu fata mea de o opresc şi o amendează. Au jignit-o pe fiica mea. Probleme de genul acesta sunt în fiecare zi. Şi cu ei. Şi cu ceilalţi doi, că mai sunt doi poliţişti. E şi Manică, cel puţin Manică mi-e şi nepot. Se însoară cu nepoata mea. Şi el ne face probleme. Ne-a făcut destule şi el. Acum au fost de serviciu Manolea şi cu Cîrstea. Fac plângere pentru hărţuire pentru toţi patru, dar şi pentru şeful Poliţiei Târgu-Cărbuneşti, pentru că sunt puşi la înaintare de Manică şi de celălalt. Eu o să am nevoie de zece zile de îngrijiri medicale, poliţiştul are decât trei, că spune că l-am lovit eu. A zis că i-am dat cu capul în nas, dar nu are nimic. Pe mine m-au lovit în spate. M-au imobilizat, m-au dus la Poliţie. Am pierdut toată ziua de muncă. Aseară am ajuns la Urgenţe, la Târgu-Jiu. Şi fiicei mele i s-a făcut rău. A ajuns la Cardiologie, unde este internată. Era o domnişoară la volan, nu o vagaboandă, cum o cred ei. Fata este internată. Ea a fost la Academia de Poliţie, cu universitate urmată şi master. Am făcut plângere pentru hărţuire”, a declarat Ilie Plută, pentru Gorjeanul. Martor la incident a fost și un polițist care era pasager, în microbuzul oprit în trafic de polițiști.

Reprezentanții IPJ Gorj nu au făcut, deocamdată, declarații în acest caz!