VIDEO: Victor Ponta către premierul Sorin Grindeanu: «Nu mă asculta nici pe mine, fă tu ce crezi, dar fă!»

Fostul premier Victor Ponta a plecat, în urmă cu puțin timp, de la Tribunalul Gorj, unde a fost audiat ca martor în procesul lui Dănuț Filipescu, bărbatul fiind trimis în judecată de procurorii DNA, în 2016, pentru mărturie mincinoasă, în urma declarațiilor făcute în dosarul fostului deputat Mugurel Surupăceanu. Fostul prim-ministru a precizat că nu îl cunoaște pe inculpat și că nu își amintește să fi purtat o discuție cu acesta. ”Am fost audiat la DNA în 2016, dar nu mi s-a spus care este obiectul dosarului. Nu știam care este speța. Pe domnul Mugurel Surupăceanu îl cunosc, fiind și deputat și coleg de partid. Cu acesta am purtat mai multe discuții. După ce am fost audiat la DNA nu am mai vorbit cu domnul Surupăceanu”, a declarat Victor Ponta.

Parlamentarul a vorbit la Târgu-Jiu și despre OUG 13. ”Unde eram eu era prânz. Nu aș fi făcut același lucru, aș fi făcut total diferit, dar istoria nu se face cu dacă și cu parcă. Așa s-a făcut. Și dintr-o chestie corectă, să îndepărtezi niște abuzuri, s-a ajuns la ceva rău de tot și o să fie abuzuri și mai mari. După ce am câștigat în 11 decembrie, acum parcă o luăm de la capăt. Dar sper să o ia de la capăt bine și îmi doresc enorm de mult ca Guvernul Grindeanu să aibă succes. Știu un singur lucru. Că am fost prim-ministru atâta timp, dacă nu conduce un singur om Guvernul, Guvernul se prăbușește, ca avionul cu mulți piloți. Uitați-vă la Guvernul Cioloș, pe care îl conducea și domnul Iohannis, a fost un dezastru. Dacă domnul Grindeanu conduce Guvernului o să fie bine. Dacă vrem să-l conducem toți o să fie rău, adică i-am zis domnului Grindeanu «Nu mă asculta nici pe mine, fă tu ce crezi, dar fă!» Asta e cel mai important!”, a declarat Victor Ponta. (L.F.)