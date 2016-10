Weber: Lista PSD pentru parlamentare nu reflectă realitatea!

,,Consider că lista PSD pentru parlamentare nu reflectă realitatea. Dacă vreți, ca o paranteză, Ion Iordache ar fi putut aduce mult mai multe voturi decât alți candidați, dacă s-ar fi aflat pe listă. Referitor la persoana mea, sunt deputat ales pe un colegiu și cred că reprezentanții localităților din colegiul 2 și organizația PSD Târgu-Jiu din care fac parte,trebuie să stabilească dacă mi-am făcut sau nu datoria.Mai mult, nu este normal ca localitățile ca Târgu-Jiu (1300 votanți PSD), Motru, Tg-Cărbunești și altele să aibă în CEX aceleași număr de voturi (1 sau 2) ca o comună cu 400-500 de votanți PSD. Sunt deputat în funcție, am rămas singurul parlamentar alături de echipa PSD și nu vreau să fiu părtaș la înțelegeri și acțiuni care sunt neprincipiale, neortodoxe. Localitățile din colegiul meu plus alte localități care mi-au dat în scris susținerea, reprezintă 60-70% din voturile PSD la Gorj. Consider că aceasta este adevărata reprezentativitate”, a transmis, o declarație de presă, deputatul Mihai Weber.