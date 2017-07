Weber: Nu am fost în spatele sancțiunilor primite de unii colegi din PSD!

Comunicat de presă:

În ultima perioadă au apărut foarte multe atacuri în mass-media împotriva mea și a altor colegi din organizația PSD Gorj. Aceste atacuri, lansate de unii colegi de-ai noștri, au scopul de a crea o ruptură între membrii Organizației PSD Gorj.

​De aceea, vreau să afirm foarte clar că nimic din ceea s-a spus în ultima perioadă de către colegii noștri nu este adevărat. Nimeni în această organizație nu a ajuns unde este fără ajutorul echipei și nimeni nu își poate aroga merite individuale. Eu sunt un om de echipă și, de fiecare dată, am pus echipa pe primul loc.

​Însă, pentru a lămuri aceste acuzații afirm foarte clar că nu am nimic personal cu niciun membru al organizației PSD și nici nu am fost în spatele sancțiunilor pe care unii colegi de-ai noștri le-au primit în ultima perioadă. Nu sunt membru al Comitetului Executiv al PSD și toate aceste decizii s-au adoptat în acest for de conducere, prin vot.

​Le amintesc colegilor mei că aceste decizii s-au adoptat în unanimitate de un for din care fac parte președinții tuturor organizațiilor din țară. A veni acum să acuzi un membru sau altul, nu denotă decât faptul că se urmărește compromiterea unor persoane din conducerea PSD prin lansarea pe piață a unor acuze mincinoase, denaturând faptele și creând confuzie în rândul membrilor PSD.

​În încheiere reafirm încă o dată, pentru toți membrii PSD, disponibilitatea mea de a colabora în interesul echipei și de a construi împreună o organizație puternică, care să câștige în viitor toate bătăliile electorale.

Președinte Executiv PSD Gorj,

Deputat,

Mihai Weber