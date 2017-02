Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, marcată la Târgu-Jiu

Asociația Română de Oncologie “Sfânta Ana” în parteneriat cu Primăria Municipiului Tg-Jiu găzduiește evenimentul organizat de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România sub egida Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, eveniment ce marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului – 4 Februarie. Cu această ocazie, vineri, 3 Februarie 2017, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu are loc converința Conferința “Planul national de oncologie”- Prioritate in strategia sistemului de sănătate din Romania.