S-au deplasat sa joace cu Craiova

Meciul dintre Craiova şi Pandurii se va disputa aşa cum era programat iniţial. Narcis Răducan, preşedintele gorjenilor, a declarat că a reuşit în cele din urmă să-i convingă pe jucători să se prezinte la confruntarea cu Craiova, deşi problemele nu s-au rezolvat la Târgu-Jiu.Răducan a declarat şi că în perioada imediat următoare salariile se vor reduce considerabil astfel că nu exclude posibilitatea ca Grigoraş să rămână fără o parte dintre cei mai importanţi fotbalişti. „Băieţii s-au urcat în autocar şi am hotărât împreună să mergem la meci.Nu s-a schimbat nimic, dar am luat în calcul toate variantele. Le-am expus şi riscurile la care ne supunem dacă nu ne prezentăm. Am decis să respectăm competiţia şi suporterii. Marţi vom avea o discuţie cu conducerea clubului. Strategia pentru viitorul apropiat este să aducem salariile undeva la 1.000 de euro aşa că există şanse ca unii dintre jucători să plece. Cine vrea rămâne, cine nu, nu…”, a declarat Narcis Răducan la DigiSport.