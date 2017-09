Buncărele şefilor judeţului: Unde se pot adăposti, dacă la suprafaţă este un dezastru

În cazul unui dezastru, fie el nuclear, şefii judeţului şi locuitorii oraşului Târgu-Jiu ar avea unde să se adăpostească. Cel puţin aşa susţine Radu Trușcă, inspector superior în cadrul Primăriei Târgu-Jiu, responsabil în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor, care a precizat că, la nivelul întregului municipiu, sunt amenajate 34 de adăposturi de protecţie civilă, la care se adaugă şi două puncte de comandă. Buncărul primăriei se află sub clădirea SNLO, unde se află actualul sediu al Diviziei Miniere: “Avem şi două puncte de comandă, unde se adăpostesc oficialităţile, pentru primar şi prefect, de unde să dea directivele necesare. De acolo ar fi coordonate activitățile, în cazul producerii unei situații de urgență. Cel al Primăriei Târgu-Jiu este situat sub SNLO, iar cel al Consiliului Județean este la Spitalul 700”.

Ca să fie siguri că populaţia municipiului ar avea unde să se refugieze în cazul unei situaţii de urgenţă, reprezentanţi ai primăriei şi angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj efectuează controale pentru a le inventaria şi a vedea în ce stare se află aceste adăposturi, întrucât unele dintre ele au fost lăsate de izbelişte sau sunt transformate în buncăre pentru murături. Adăposturile au fost repartizate de autoritătăţi asociaţiilor de proprietari, care trebuie să le întreţină.

“Le-am dat către asociațiile de proprietari să-și depoziteze ce are omul prin casă. Au obligaţia ca, în aceste adăposturi, să nu aibă construcții sudate, pentru că, în cazul producerii unei situații de urgență, au termen 24 de ore să elibereze tot, ca să adăpostească oamenii. Adăposturile sunt în subsolul blocurilor, sunt prevăzute cu uși speciale, nu orice subsol de bloc poate fi considerat adăpost de protecție civilă”, a mai declarat Radu Truşcă. Autorităţile locale susţin că au şi o listă cu magazine, pregătite să asigure hrana necesară în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. În municipiul Târgu-Jiu sunt peste 40 de sisteme de alarmare, iar la nivelul întregului judeţ sunt 180. Din luna august, ISU Gorj organizează exerciții pentru verificarea funcţionării sirenelor, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, între orele 10.00 şi 11.00.