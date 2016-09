Ce a declarat Grigoraș după victoria de aseară

Petre Grigoraș și-a luat revanșa în fața fostei sale echipe, pe care a reușit să o învingă grație autogolului lui Belu Iordache din minutul 66. Pandurii Târgu Jiu a reușit astfel să urce pe poziția secundă, la doar două puncte în spatele Stelei.

”Știam că întâlnim o echipă cu un moral bun, care vine după o victorie cu Dinamo. Noi veneam tot după o victorie, la Mediaș, dar cu doi oameni în minus. Voiculeț, accidentat și Filip Mrzljak care a ales să plece. O săptămână grea, dar în subconștientul jucătorilor s-a înfiripat ceva. În repriza secundă am mai crescut, în prima începusem timorați. Mă bucur pentru victorie, îi feclicit pe băieți. Următorul meci va fi cu totul altfel.

Suntem în grafic, nimeni nu se aștepta să fim sus, cu atâtea puncte. Vin două meciuri grele, dacă adunăm puncte și de aici va fi foarte bine. E important să ai terenul tău, suportul publicului, e cu totul altceva și sperăm că atunci când va fi stadionul gata, să mai existe o echipă la Târgu-Jiu.

Filip Mrzljak a părăsit echipa, nu are nici 60 de zile de când e neplătit, dar a luat decizia să plece acasă. Am pierdut doi mijlocași importanți. Mă bucur că i-a ieșit lui Pleașcă, mă bucur și pentru Sânmărtean”, a declarat Grigoraș.