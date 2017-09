Cheful romilor la Costești, în Vâlcea, tot mai „subțire”

Puțini au fost romii care au mai venit de Sfânta Maria Mică să petreacă pe dealul de la Costești, în Vâlcea, așa cum o făceau în anii trecuți, mai ales înainte de a veni criza economică. Grătarele încinse de acestea au fost puține și doar o singură familie s-a mai încumetat să pună un vițel la proțap. Restul petrecăreților s-au mulțumit cu șnițele și pulpe de pui sau cârnați puse la grătar, un meniu care cu ani în urmă părea sărăcăcios rău de tot. Acum nici sticlele de șampanie de pe mese nu mai sunt de dimensiuni exagerate, romii recunoscând că nu mai au nici bani și nici nu mai sunt băgați în seamă ca în trecut pentru a se putea lăuda cu bogăția din acele vremuri.

„S-au dus vremurile cu bani, acum venim la mănăstire să ne rugăm pentru sănătate, după care venim aici să petrecem. Nu mai e ce-a fost odată pentru că ne cam suflă vântul și nouă prin buzunare. Mulți de-ai noștri au preferat să rămână în străinătate, să nu mai vină până aici, iar noi, cei care am venit, ne distrăm așa cum putem. Ne simțim bine chiar și așa, mai ales că e liniște, nu mai e țigăneala din trecut când nu te puteai înțelege cu cel de lângă tine. Eu zic că e mai bine așa”, a spus unul dintre participanții la petrecere.

De remarcat ar fi și faptul că dealul pe care fostul rege Cioabă își punea cortul cu mese îmbelșugate este tot mai plin de la an la an de vânzătorii de haine second-hand. Dacă mașinile considerate de lux ce puteau fi văzute prin bâlci puteau fi numărate pe degetele de la o mașină, pe deal numărul vânzătorilor de haine la mâna a doua era de ordinul zecilor. Nici un manelist nu a mai cântat însă aici de ani buni, ceea ce a dus și la „normalizarea” bâlciului de la Costești, asta după ce, într-o perioadă, cine lipsea de aici era considerat ca inexistent.