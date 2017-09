Eroilor pentru Reîntregirea României!

Cinste bravilor eroi

ce-ați luptat cu vitejie

în Primul mare război

pentru-a noastră Românie

La Oituz și Mărășești

de la Iași până în Tatra

ați dat fapte vitejești,

fiind dârji și tari ca piatra!

1990,Iași

Cpt.r. Viorel Popescu

Am fost ofițer activ la Rg. 15 Războieni, Iași, transformat în Bg. mc. Podu-Înalt.

În prezent activez la Asociația Națională Cultul Eroilor, Iași.

Din fericire, sunt nepot și strănepot de la trei eroi din Primul Război – măcel Mondial: ambii bunici: Ioan Mocanu și Gheorghe Popescu participanți în anii 1916-1919, lăsați la vatră în 1921 cu Brevet semnat de Regele Ferdinand și cu 5 hectare de pământ ca drept răsplată și învățător-sublocotenent Petru Popescu din satul Cogeasca, com. Lețcani, jud. Iași (20 km vest de Iași), sat trecut în “Amintiri din Copilărie” a scriitorului Ion Creangă: “Isaia-Duhu Teodorescu din Cogeasca-Veche” – dascălul său și directorul de Seminar Teologic de la Mănăstirea Neamțului și Mănăstirea Socola din Iași, a avut casa chiar pe locul casei părinților mei la 100 m de casa stră-străbunicului meu, preot Constantin Popescu și străbunicului Vasile.

Satul Cogeasca are 25 de eroi din Primul Război Mondial și peste 45 din al Doilea Măcel Mondial!

Iancu Mocanu, fratele mai mare al mamei mele Maria, a luptat în Munții Tatra în 1944-’45. A fost rănit și degerat la un picior și a trăit 73 de ani.

Nașul meu de botez, plutonier Petru Capbătut din sat Coșernița, fost județ Soroca, azi raionul Florești, Basarabia a scăpat din încercuire cu comandantul său, maior de la Cotul Domnului și s-au întors în țară în 1944. În 1965 cu pașapoarte noi s-a întors la cei șapte frați și surori la locul natal. Un frate și o soră au venit la Iași și la noi în Cogeasca la zile de sărbători și povesteau după masa, cum era în timpul războiului și după acesta.

Mi-a plăcut limba și literatura română și istoria și am învățat foarte bine și în școlile urmate. Am absolvit Liceul “Al. Ioan Cuza” în Iași în 1973, când s-au împlinit 100 de ani de la trecerea sa în veșnicie și anul când prima dată poetul Grigore Vieru a venit în România, împreună cu muzicianul Eugen Doga, la Iași și București și a făcut filmul “Maria-Mirabela”.

Am absolvit Școala de Ofițeri activi – Nicolae Bălcescu din Sibiu, Promoția Centenarul Independenței României: 1877-1977. Pentru prima dată am trecut și eu Prutul duminică, 14 februarie 1995, la Ziua de naștere a poetului Grigore Vieru, la Chișinău, ceea ce mi-am dorit foarte mult din copilărie, ca și el, știind că Basarabia este străvechi pământ românesc și le-am recitat tuturor “Doina Reunificării Neamului Românesc”, scrisă cu două zile mai devreme, la Iași, la Teatrul Luceafărul, la Omagierea lui și “Doina României”, dedicată Marelui Voievod Mihai-Viteazul la Uniunea Scriitorilor, fiind foarte aplaudate și am declanșat un mare entuziasm.