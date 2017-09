Investiții în infrastructura rutieră din Gorj

Drumul județean, ce face legătura între localitățile Glogova și Samarinești, este aproape finalizat, după cum confirmă conducerea Consiliului Județean Gorj. În plus, în acest an, CJ Gorj şi-a propus să semneze contractele de finanţare pentru alte două drumuri judeţene.

Infrastructura rutieră reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru conducerea Consiliului Județean Gorj. În acest an, vor fi semnate contractele de finanţare pentru alte două drumuri judeţene. Finanţarea va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2. Şeful CJ Gorj a precizat că unul din cele două drumuri judeţene pentru care există proiect de reabilitare leagă următoarele localităţi: Vlăduleni – Fărcăşeşti – Urdari – Turceni – Ioneşti – limită cu judeţul Mehedinţi. Drumul are o lungime de 44 de kilometri, iar contractul are o valoare de 100 de milioane de lei.

Autorităţile judeţene şi-au propus ca până în luna februarie a anului viitor să organizeze licitaţia şi să desemneze constructorul, astfel încât să se înceapă lucrările din luna martie 2018. „Finalizăm un drum judeţean important şi vor începe anul acesta lucrările la alt drum judeţean de mare importanţă. Suntem pregătiţi cu documentaţia să obţinem 100 de milioane de lei finanțare pentru altă şosea judeţeană, în lungime de 44 de kilometri şi care porneşte de la Vlăduleni şi ajunge până la graniţa cu judeţul Mehedinţi. Mai avem nevoie de câteva avize şi să sperăm că vom primi banii prin PNDL 2 şi din luna martie a anului viitor vom demara lucrările de modernizare“, a declarat Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Lucrări aproape finalizate pe drumul Glogova-Samarinești

Conducerea CJ Gorj a confirmat faptul că din cele mai importante drumuri judeţene din Gorj este realizat aproape în totalitate. Firma, care a câştigat contractul a executat peste 95% din lucrări, după cum a precizat Cosmin Mihai Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Acest drum are d36,5 kilometri şi leagă Glogova – Cătunele – Motru – Văgiuleşti şi Samarineşti.

Cosmin Popescu a precizat că finanţarea pentru reabilitarea drumului judeţean respectiv a fost asigurată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Cosmin Popescu a mai spus că, în curând, va avea loc recepţia lucrărilor şi inaugurarea unuia din cele mai importante tronsoane de drum administrate de Consiliul Judeţean Gorj.

Încep lucrările pe drumul dintre Bolboși și Slivilești

În cadrul conferinței de presă de săptămâna trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a mai declarat că s-a încheiat licitaţia privind desemnarea constructorului care va moderniza alt drum judeţean important. Este vorba de şoseaua Bolboşi – Borăscu – Slivileşti cu ieşire la Turceni, în zona termocentralei din oraş. Drumul Judeţean va fi reabilitat pe o lungime totală de 30 de kilometri. Şeful Consiliului Judeţean Gorj a mai declarat că licitaţia organizată de instituţie a fost contestată de firmele participante. Se aşteaptă în prezent un răspuns din partea Consiliului Judeţean pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

Potrivit președintelui Cosmin Mihai Popescu, dacă nu vor fi probleme în ceea ce priveşte desemnarea câştigătorului licitaţiei, în maximum 30 de zile va fi semnat contractul de reabilitare a drumului judeţean Bolboşi – Turceni şi va fi dat ordinu de începere a lucrărilor.

M.S.