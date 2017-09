La dispoziția directorului Bogdan Bratu, DN 67 C are marcaje noi, pe tronsonul Bengești-Rânca

Bogdan Bratu, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, a avut o întâlnire cu șefii secțiilor de drumuri naționale din subordinea sa, solicitând finalizarea urgentă a marcajelor rutiere pe drumurile din zona montană. La discuții a fost prezent și Ion Tudor, șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu, acestuia cerându-i-se ca în două zile să fie realizat marcajul pe DN 67 C, până la ieșire din Rânca. Tudor s-a conformat, reușind să ducă la îndeplinire ordinul primit de la directorul Bratu.

Vești bune pentru participanții la trafic care frecventează DN 67 C. Pe tronsonul de drum cuprins între localitatea Bengești și stațiunea Rânca au fost finalizate marcajele rutiere. Solicitarea de urgentare a acestor lucrări a venit din partea directorului regional al DRPD Craiova, care i-a chemat la discuții pe șefii de secții naționale care au în administrare drumuri din zona montană. “Domnul director Bogdan Bratu ne-a solicitat, în cadrul întrevederii de zilele trecute, să urgentăm finalizarea marcajelor rutiere pe drumurile naționale din zona montană. Noi, la Gorj, am avut de marcat, în 2 zile, DN 67 C de la Bengești până la ieșire din Rânca, deci de la kilometrul 0 la kilometrul 34. Am și finalizat marcajele”, confirmă Ion Tudor, șeful Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu.

Marcaje finalizate pe DN 67B

Recent, reprezentanții Secței Drumuri Naționale Târgu-Jiu au realizat marcaje rutiere și pe DN 67B, între localitățile Hurezani-Stoina-Melineşti.

Următorul drum național care va fi marcat este DN 67. Lucrările pentru realizarea marcajelor rutiere vor fi supravegheate de către responsabilii cu siguranța circulației din cadrul SDN Târgu-Jiu.

Minodora Sucea