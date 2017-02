Ziua Olteniei ar putea fi sarbatorita in fiecare an pe 21 martie, potrivit unui proiect de lege ce se discuta marti la Comisia de Cultura din Camera Deputatilor. Proiectul a fost depus la Senat in martie 2016 si adoptat de aceasta camera in noiembrie 2016, iar acum este dezbatut la Camera Deputatilor.

(I.M.)