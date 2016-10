Rușeț s-a retras din ALDE Gorj! Locul său de secretar, ocupat de Pungan

Ion Rușeț nu mai ocupă funcția de secretar al ALDE Gorj, a anunțat azi Dian Popescu, președintele organizației. În locul lui Rușeț, care se afla la boardul organizație județene, a fost promovat Marian Pugan. Rușeț a comentat elegant înlocuirea sa anunțând în schimb că nu mai face parte din partid, decizia de retragere urmând să fie trimisă și pe mailul partidului.

,,M-am retras din ALDE Gorj nu datorită faptului că aș fi fost nemulțumit de listele de candidați, așa cum s-a vehiculat în presă. Eu am spus-o răspicat, încă de acum câteva săptămâni, că nu intenționez să candidez. Sigur, am nemulțumiri legate de viața internă a partidului, pe care nu le discut public, inclusiv una legată de existența în cadrul ALDE Gorj a două grupări, care au încercat fiecare să-și facă propria listă de candidați pentru parlamentare. Am condus campania electorală pentru alegerile locale a ALDE Gorj, acum ștafeta s-a predat, există un alt manager de campanie, care are însă obligația să realizeze cel puțin același scor, respectiv 8,2% la nivelul județului, pe care l-am bifat eu. Asta deoarece condițiile privind candidații nu s-au schimbat într-un mod esențial. Tot domnul Dian Popescu conduce lista.. M-am restras din ALDE și datorită modului cum am văzut organizarea partidului, pe alocuri diferit față de prncipalii responsabili ai partidului la nivelul județului. Voi rămâne independent în această campanie electorală”, a declarat Rușeț pentru Gorjeanul.

Rușeț a subliniat că nu a mai trecut pe la sediul ALDE Gorj din septembrie, și nu de ,,trei luni”, cum a anunțat astăzi, la insistențele presei, Dian Popescu.

De campania electorală la parlamentare a ALDE se ocupă vicepreședintele CJ Gorj, Ninel Muja.