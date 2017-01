Un nou concurs pentru elevii pasionați de informatică

Începând din acest an, liceenii pasionați de informatică au la dispoziție un nou concurs prin intermediul căruia pot descoperi partea practică a acestui domeniu, folosind nu numai cunoștintele de operare a calculatorului, ci și imaginația, creativitatea și abilitatea de a lucra în echipă. Concursul se numește ”Competiție Java – programează în Greenfoot” și se desfășoară la nivel național.

Concursul național “Competitie Java – programează în Greenfoot” se află la prima ediție, este organizat de către ADFABER sponsorizat de Oracle Academy și are scopul de ajuta elevii români să se apropie de tehnologie învățând bazele programării. Obiectivele concursului sunt: atragerea atenției elevilor asupra importanței domeniului IT prezentând tehnologia computerelor și programarea într-un mod aplicativ, ce se deosebește de predarea tradițională, încurajarea elevilor să învețe cel mai folosit limbaj de programare din lume, Java, prin crearea oportunității de a testa și valida ce au studiat și de a fi recunoscuți pentru efortul lor, încurajarea evoluției naturale de la programarea cu ajutorul platformei Greenfoot la realizarea unor proiecte mai complexe, urmarind dezvoltarea profesională a elevilor, atragerea atenției elevilor asupra importanței domeniului IT prezentând tehnologia computerelor și programarea într-un mod aplicativ, ce se deosebește de predarea tradițională. Concursul vizează proiectarea, realizarea și finalizarea unei animații Greenfoot abordând lucrul în echipă prin: integrarea tehnicilor de programare/animație în Greenfoot în activități cu rol formativ și educativ, conectarea elevilor la problemele din lumea reală, luarea de atitudini prin implicare personală și căutare de soluții, dar și stimularea creativității și originalității.

Înscrieri până pe 22 ianuarie

La acest concurs pot participa echipe de câte doi elevi și un mentor (profesor) din clasele IX-XII, din toate județele țării, cu precizarea că profesorul poate fi mentorul mai multor echipe, însă elevul poate să facă parte doar dintr-o echipă. Concursul este organizat și se desfășoară începând de la data de 15 decembrie 2016, ora 9.00, și se încheie la data de 28 februarie 2017, ora 18.00. Termenul limită pentru manifestarea intenției de participare și înscrierea în concurs este 22 ianuarie 2017, ora 23.59, iar intervalul 23 ianuarie – 12 februarie 2017, ora 23.29, este rezervat trimiterii proiectelor. În perioada de după termenul limită (13 – 27 februarie) se efectuează jurizarea. Câștigătorii se vor anunța în data de 28 februarie 2017. Înscrierea în concurs se face doar prin intermediul formularului disponibil pe site-ul concursului (adfaber.org /greenfoot), formular ce trebuie completat cu datele echipei: nume profesor, nume elev 1, nume elev 2, adrese e-mail, număr de telefon și titlul proiectului. După completarea formularului de înscriere și confirmarea înscrierii de la finalul chestionarului, participanții trebuie să trimită proiectul propriu-zis prin intermediul wetransfer.com până la data 12 februarie ora 23.59, sau prin email la adresa greenfoot@adfaber.org. Tema proiectului: “Joc sau software educațional”. ”Prin acest proiect, vrem să scoateți în evidență partea pozitivă a tehnologiei – realizați un joc sau un software educațional. Obiectivul este simplificarea noțiunilor teoretice învățate prin transpunerea lor într-un joc sau software. Proiectul încărcat trebuie să fie sub formă de arhivă, ce are ca și denumire titlul proiectului realizat și trebuie să conțină o prezentare Power Point de 7 slide-uri unde sunt atinse următoarele secțiuni: echipa, scenariul (idee proiect, execuție), algoritmul folosit, elementele de execuție (taste, butoane etc.) observații finale. De asemenea, în arhivă mai trebuie incluse și toate fișierele proiectului (aplicația/proiectul în sine)”, transmit organizatorii concurenților.

Toate echipele participante înscrise în concurs ce au trimis în timp util proiectele și care au toate datele valide, vor participa la jurizarea din perioada 13 – 27 februarie 2017, în urma căreia proiectele vor fi evaluate de către un juriu specializat. Marți, 28 februarie 2017, urmează să fie anunțate cele 6 echipe câștigătoare – 3 premii și 3 mențiuni speciale.

Roxana Lupu