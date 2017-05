Un nou sistem de executare a loviturilor de departajare, asemănător cu tie-break-ul din tenis, va fi testat la Campionatul European de fotbal Under-17 care a debutat, miercuri, în Croația. Potrivit UEFA, noul sistem este menit să împiedice echipa care execută a doua de la punctul cu var să fie dezavantajată din punct de vedere psihologic. Forul fotbalistic european a precizat că sistemul “ABBA” va fi pus în practică și la CE feminin Under 17, care începe joi în Cehia. IFAB a consultat statisticile care dovedesc că echipa care transformă primul penalty are 60% șanse să câștige la lovituri de departajare. Din acest motiv a apărut propunerea ca loviturile să imite succesiunea din tie-break-ul de la tenis. Echipa A trage primul penalty, apoi echipa B execută următoarele două penalty-uri, iar echipa A continuă tot cu două penalty-uri, până când fiecare echipă execută cinci penalty-uri. Propunerea are ca scop egalizarea șanselor celor două echipe de a câștiga sesiunea de lovituri de departajare.

Cătălin Pasăre