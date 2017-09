19 participanți la „Air Wolf Festival” 2017

În perioada 15-17 septembrie a avut loc ediția 2017 a competiției „Air Wolf Festival”, la Baia de Fier și Polovragi. Evenimentul a fost organizat de Montan Club White Wolf și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj. 19 persoane au participat la ediția din acest an a „Air Wolf Festival”.

Competiția „Air Wolf Festival” are drept scop popularizarea activităților aeronautice, dar și pregătirea în regim de concurs a piloților, precum și afirmarea elementelor de perspectivă și identificarea unei locații corespunzătoare desfășurării permanente a activităților aeronautice.

Ediția din acest an a competiției s-a desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Baia de Fier și Polovragi, participanții fiind piloți paramotoriști, ce posedă gradul de pregătire necesar, licența la zi pentru aeronave ultraușoare motorizate – clasa paramotor.

Acțiunea ediției din acest an a „Air Wolf Festival” a fost condusă de către Gabriel Dan Chiriac, președintele Clubului Montan White Wolf Baia de Fier.

Minodora Sucea