BNS Gorj, pregătit de declanşarea protestelor!

Decizia Guvernului de a trece contribuţiile sociale din sarcina angajatorului către angajat au stârnit controverse şi printre sindicaliştii gorjeni. În cadrul unei conferinţe de presă organizată, ieri, mai multe organizaţii sindicale şi-au exprimat nemulţumirea cu propunerea venită din partea guvernanţilor şi le dă termen acestora din urmă o săptămână pentru luarea unor decizii corecte în favoarea salariaţilor, în caz contrar, declanşând mişcări de protest.

Acţiuni de protest ar putea fi declanşate în perioada următoare dacă sindicaliştii nu ajung la un acord viabil cu Guvernul în ceea ce priveşte trecerea contribuţiilor sociale de la angajatori către angajaţi. Liderul Blocului Naţional Sindical (BNS) Filiala Gorj spune că se aşteaptă trecerea termenului de o săptămână şi forma finală a Guvernului privind acest subiect şi dacă aceasta nu este una favorabilă salariaţilor, vor fi declanşate mişcări de protest. “Filiala BNS a iniţiat o conferinţă de presă întrucât în ultima perioadă au apărut aceste discuţii privind trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, chestie care a iscat mai multe dispute şi contradicţii între Guvern şi partea sindicală. Această trecere de contribuţii de la angajator la angajat este rezolvată în ghilimele pentru partea bugetară şi pentru salariul minim pe economie. Este un mare semn de întrebare ce se va întâmpla cu diferenţa de salariaţi din România. Această măsură luată de Guvern, considerăm că este una luată întrucât Guvernul se vede în imposibilitatea de a strânge toate contribuţiile datorate de către anumite firme din statul român, iar singura constată după Revoluţie în ceea ce priveşte prognoza bugetară făcută de pe un an pe altul în cadrul Parlamentului, singura constată care a adus permanent banii preconizaţi au fost contribuţiile pe salarii. În rest, celelalte componente niciodată nu au fost realizate. Bănuim că tocmai din această cauză, Guvernul încearcă să ia aceste măsuri. Noi, la ora actuală, nu putem să spunem dacă aceste măsuri sunt bune sau rele. Avem o singură dezamăgire: aceste măsuri nu sunt explicate şi nu sunt discutate cu reprezentanţii sociali. Aceasta este doleanţa noastră. (…) Miercuri, a avut loc o întâlnire la Guvern, iar doamna ministru al Muncii şi ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului, şi-au luat angajamentul că în maximum o săptămână vor ieşi cu slide-urile acestor măsuri, ce beneficii vor aduce pentru salariaţi şi pentru bugetul României.

Dacă aceste măsuri sunt unele, nimeni nu este împotrivă să fie aplicate. Deci, aşteptăm această săptămână pe care şi-au luat-o ca angajament. (…) La Comisia de Dialog Social de astăzi (n.r. ieri), în baza solicitării BNS Gorj, am avut reprezentanţi acolo care şi-au susţinut doleanţele şi solicitările noastre şi vom aştepta această săptămână să vedem soluţia pe care o va da Guvernul. În cazul în care nu se va ajunge la o soluţie viabilă, vom hotărî calendarul acţiunilor de protest”, a declarat Marius Măceşanu, liderul BNS Gorj. Prezent la conferinţa de ieri a fost şi vicepreşedintele Federaţiei “Univers”, Gabriel Căldăruşe, care a subliniat că nu este corect să se facă “un bine cu forţa”: “Cred că, uneori, Guvernul atentează chiar la inteligenţa reprezentanţilor salariaţilor. În urma întâlnirii care a avut loc miercuri cu reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi reprezentanţi ai Guvernului, vor să ne transmită un mesaj că vor să ne facă bine cu forţa, să ne bage mai mulţi bani în buzunar, dar noi nu prea dorim acest lucru. Considerăm că este un lucru total eronat în care de fapt se încearcă să ascundă altceva. Suntem foarte îngrijoraţi şi cu aşa-zisele promisiuni de creşteri salariale, cred că până la urmă acele creşteri de venituri vor fi, de fapt, acoperite din trecerea acestor contribuţii de la angajator la angajat. Guvernul României, la ora actuală, nu prea ţine cont de cetăţenii acestei ţări şi nu-şi onorează obligaţiile pe care le are în raport cu cetăţenii. BNS a fot cel care a iniţiat aceste discuţii, a fost primul care a sesizat că există suspiciuni în ceea ce priveşte trecerea acestor contribuţii de la angajator la angajat. Am putea spune că BNS a iniţiat chiar o petiţie în sensul acesta şi aşteptăm ca toţi cetăţenii ce vor fi de acord cu petiţia să fie unul mare pentru a putea iniţia chiar şi mişcări de protest. Dacă nu se rezolvă aceste probleme sau dacă măsurile nu sunt în beneficiul cetăţenilor din ţară, cu adevărat vom organiza mişcări de protest de anvergură. Aşteptăm totuşi acel timp de o săptămână”.

Izabella Molnar